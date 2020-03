Padovan: “Caos Serie A? Solo in parte colpa del Coronavirus. Inter…”

Padovan è stato ospite di uno speciale di Sky Sport 24 dedicato al caos che si è creato nello sport, Serie A inclusa, a causa del Coronavirus. Il giornalista ha spiegato come si può risolvere la situazione del campionato e come l’Inter sia in maggiore difficoltà rispetto alle altre squadre.

SLITTAMENTO IDEALE? – A Giuseppe Marotta non va bene (vedi articolo), ma per Giancarlo Padovan far recuperare le partite rinviat della ventiseiesima giornata di Serie A fra il 7 e il 9 marzo servirebbe a qualcosa: «Una soluzione sarebbe avvicinata, anche se restano delle squadre che recuperano una partita prima di recuperare quella che hanno saltato. Cioè: l’Inter dovrebbe giocare con la Sampdoria prima che con la Juventus, invece questo non avviene. La certezza del calendario, la certezza della regola e la certezza dell’andamento non ce l’abbiamo più. In parte è colpa del Coronavirus, in parte è colpa delle istituzioni che non hanno deciso per tempo. Si è in una situazione di difficoltà, speriamo che alla fine di questa settimana si possa giocare. La sensazione è che un ulteriore peggioramento della situazione potrebbe portare anche a non disputare queste partite neanche a porte chiuse. Penso che ormai tutto vada nella direzione che abbiamo detto, perché è condivisa ormai da tutte le società e dalla Lega Serie A (non dall’Inter, ndr). Non essendoci soluzione quella è l’unica via, ma non saranno tutti felici».