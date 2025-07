Padovan: «Calhanoglu voleva andarsene. Lookman se arrivasse…»

Padovan ha detto la sua su Calhanoglu e Lookman, che potrebbero giocare anche insieme all’Inter. Ecco il suo intervento.

LOTTA A DUE – Le parole di Giancarlo Padovan, ospite negli studi di Sky Sport 24, su Inter e Napoli: «Per me la squadra da battere è il Napoli non perché ha vinto lo scudetto ma perché ha fatto un buon mercato. ma non trascurerei neanche l’Inter che ha preso dei giocatori nuovi, è rimasto Calhanoglu, che voleva andare in Turchia e suo malgrado dice che gli va bene così. Ma se acquisisce mentalità e serenità ritornerà ad essere centrale nell’Inter. Secondo me Inter e Napoli sono le due squadre che potrebbero darsi battaglia come l’anno scorso».

DIFFERENZA – Sempre Padovan sull’eventuale arrivo del nigeriano dall’Atalanta: «Lookman? Se arriva lui fa fare un salto quantico all’attacco dell’Inter e alle potenzialità in assoluto dell’Inter. Il testa a testa tra con il Napoli diventerebbe più marcato, ma non so se il Napoli sarà ancora davanti. Perché un’Inter ricaricata, riposata, rinforzata, reduce da una stagione dove è arrivata fino in fondo ma senza riuscire a vincere nulla, può dire la sua sul campionato italiano».

CHIVU – Infine, Padovan parla così del nuovo allenatore nerazzurro: «Chivu è nuovo, ha poca esperienza, ma a me piace e mi auguro per il calcio italiano e per l’Inter che abbiano trovato un allenatore di carattere e soprattutto di qualità».