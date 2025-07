Padovan: «Calhanoglu-Inter rottura totale. Nel mirino di Lautaro Martinez anche altri»

Le parole esplosive di Lautaro Martinez dopo la cocente eliminazione dal Mondiale per Club continuano a scuotere l’ambiente Inter. Padovan dagli studi di Sky Sport ha commentato la situazione generale, parlando di “rottura totale” sul tema Calhanoglu.

IL COMMENTO – Secondo Giancarlo Padovan, la separazione tra il centrocampista turco e il club di Viale della Liberazione sarebbe ormai sancita anche a livello societario: «La rottura è totale e sancita anche dalla società, l’unica cosa che si può fare è quella che vuole Hakan Calhanoglu: essere ceduto, preferibilmente in Turchia. È meglio che non stia più in questo spogliatoio». Parole nette, che confermano la sensazione di un clima pesante all’interno del gruppo squadra. Ma il giornalista non si ferma qui. Secondo Padovan, lo sfogo di Lautaro Martinez avrebbe colpito un bersaglio più ampio di quanto dichiarato apertamente: «È vero che Lautaro è il capitano, ma ha sparato troppo forte e un po’ troppo largo. Calhanoglu era nel mirino, certo, ma nelle sue parole vedo anche una critica indiretta ad altri elementi della squadra».

Lautaro Martinez parla anche di Thuram oltre che di Calhanoglu?

IN GENERALE – E tra questi, Padovan cita Marcus Thuram, autore di una prestazione opaca contro il Fluminense e protagonista sui social con un “like” al post di reazione di Calhanoglu. «Attenzione a non sottovalutare il mal di pancia di Thuram, perché anche lui ha mandato un segnale. Questa è una partita che chiude una stagione amarissima, senza titoli. E allora sbotti. Ma quando sbotti, fai danni». Il quadro tracciato dal giornalista è chiaro: l’Inter deve ora affrontare non solo le scorie di una stagione deludente sotto il profilo dei trofei non vinti, ma anche tensioni interne che rischiano di minare la compattezza dello spogliatoio. Secondo Padovan, la priorità assoluta dev’essere ricomporre i rapporti e ritrovare unità, a partire proprio dalla gestione delle situazioni di Calhanoglu e Thuram.