Padovan: «Bene Inter, ma campionato non riaperto! Vincerà sicuro il Napoli»

Giancarlo Padovan, opinionista dagli studi di Sky Sport, ha espresso la sua opinione riguardo la vittoria dell’Inter contro il Napoli, ma secondo lui non riaprirà il discorso scudetto in Serie A.

LOTTA SCUDETTO – Padovan è convinto che la vittoria dei nerazzurri contro i partenopei comunque non riaprirà il discorso scudetto: «Io penso che Napoli e Inter tra oggi e domani non facciano scherzi e non subiscano scherzi. Campionato riaperto? No! Meno che mai per l’Inter che è a -8. Vincerà il Napoli come ha dimostrato di meritare. Però l’Inter mi è piaciuta tanto perché era in palla e contro il Napoli è stata aggressiva e lineare. L’Inter aveva focalizzato tutto per questa partita, mentre gli azzurri stanno lavorando per il medio-lungo termine. Diverso il discorso della Juventus che ha vinto sì 7 partite ma sempre col fiatone. Un’altra sorpresa potrebbe arrivare da San Siro, ma non ci credo».