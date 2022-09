Padovan: «Bene Correa con la Cremonese! Una soluzione contro il Milan»

Correa potrebbe giocare da titolare il derby di domani contro il Milan. Di lui e delle sue ultime prestazioni ha parlato Giancarlo Padovan dagli studi di Sky Sport.

CONTRO IL MILAN – Giancarlo Padovan su Sky dice la sua riguardo la possibile di rivedere in campo l’attacco tutto argentino: «Correa verso una maglia da titolare? Secondo me ha fatto bene con la Cremonese al di là del gol. Il fatto che lui e Lautaro Martinez abbiano giocato insieme lo scorso anno è un dettaglio non trascurabile. Resta un opzione importante e secondo me potrebbe essere la soluzione, anche per essere un po’ alternativi, anche per dare meno riferimenti offensivi. Dzeko, invece, per caratteristiche è una presenza fissa all’interno dell’area».