Padovan: “Barella una certezza, consacrazione in Europa League

Giancarlo Padovan, ospite in studio a “Sky Sport 24”, ha parlato della prestazione dell’Italia di ieri soffermandosi su Nicolò Barella, autore del gol della vittoria per gli azzurri

UNA CERTEZZA – Padovan loda la prestazione di Barella sottolineando il ruolo sempre più importante che il centrocampista dell’Inter è stato in grado di conquistarsi: «Barella è una certezza da molto tempo e aveva bisogno di una consacrazione. Non è arrivata ieri, ma nella fase finale di Europa League dove è stato il giocatore più importante e lo hanno riconosciuto compagni autorevoli come Lukaku. E’ un giocatore in piena maturità, una certezza assoluta e chiunque arrivi Conte non può rinunciarci».