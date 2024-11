Padovan: «Barella trequartista tecnico, due dell’Inter ieri non al top»

Padovan dice la sua su Barella, che ieri ha giocato trequartista durante Belgio-Italia. Leggera critica ad altri due dell’Inter.

SQUADRA TOP – Le parole di Giancarlo Padovan, ospite negli studi di Sky Sport 24, elogia la Nazionale di Luciano Spalletti. Il suo pensiero: «Molto bene Tonali, da quando è rientrato è un’altra Italia, ma non può essere solo merito di lui, anche della difesa che è diventata impermeabile, ritrovando sicurezza. Anche Rovella che era all’esordio ha fatto bene, lui lavora molto sugli equilibri, sul far girare la palla. A centrocampo abbiamo grandi alternative. Ieri Barella ha fatto il trequartista e non il centrocampista. Abbiamo Frattesi, anche se ieri noin è stato al top come le altre volte, Locatelli, Ricci. Oggi siamo una delle squadre migliori d’Europa».

Barella trequartista, soluzione promossa: l’Italia va

TECNICA – Ancora Padovan, stavolta, nell’elogiare il ruolo del trequartista della Nazionale: «Trequartista? C’è grande qualità, sia Pellegrini, che non capisco perché sia tanto inviso a Roma, come Barella sono giocatori di grande tecnica e qualità. Spalletti così toglie riferimento ad un giocatore del centrocampo avversario e ha un uomo in più per sfruttare gli esterni, dove ieri Dimarco non è stato determinante. Ha una corsia nella quale potere occupare lo spazio».