Padovan: «Barella innervosisce tutti! Finale Champions League…»

Giancarlo Padovan, ospite a “Microfono Aperto” su Radio Sportiva, ha detto la sua sulle possibilità che almeno un’italiana arrivi in finale di Champions League.

GRANDI CHANCE − Giancarlo Padovan ha detto la sua sulla percentuale di vedere almeno un’italiana in finale di Champions League. In particolare il giornalista ha individuato la squadra che delle tre ha più possibilità delle altre: «L’80% delle possibilità. Secondo me la squadra più quotata è il Napoli. Però mi tengo questa percentuale anche se fosse un delle altre due perché in quella parte di tabellone ci sono tre italiane e una straniera che è il Benfica. Le possibilità sono tante però dio 80% Napoli».

TROPPO NERVOSISMO − Padovan ha poi espresso una sua opinione su Barella e sul calo fisico che il centrocampista ha evidenziato ultimamente. Le sue parole: «Barella non è da tre o quattro partite che è fuori di testa. È già da tempo che ha degli atteggiamenti non consoni a un giocatore di calcio. È un calciatore brontolone, isterico e che dovrebbe essere ripreso in primis dal suo allenatore e poi dalla sua società. Poi innervosisce anche i tifosi. È un giocatore controproducente e negli ulti tempi ha di molto calato le sue prestazioni. E guarda caso quando uno cala di prestazione diventa ancora più nervoso, meno sopportabile dai compagni e dai tifosi».