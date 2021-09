Padovan avvisa l’Inter: «Attenta al PSG, che ha già messo gli occhi su Brozovic!»

Padovan si sofferma sull’importanza di Brozovic per l’Inter, premiandolo come migliore in campo nel 6-1 sul Bologna. Il noto giornalista sportivo, ospite a “La Casa dello Sport” su Sky Sport 24, sottolinea il rischio di perdere a parametro zero il centrocampista croato in direzione PSG

OCCHIO AL PSG – Nel 6-1 di Inter-Bologna hanno brillato in tanti ma Giancarlo Padovan non ha dubbi: «Il migliore in campo è stato Marcelo Brozovic, secondo me. Ma ormai non è una scoperta. Il primo a lavoralo così è stato Luciano Spalletti, è una sua intuizione. Poi sia prima con Antonio Conte sia adesso con Simone Inzaghi sta facendo molto bene. Non è una scoperta, ma l’Inter deve stare attenta. Il Paris Saint-Germain ci avrebbe già messo gli occhi. E siccome il PSG è l’Asso Piglia Tutto, è un giocatore che bisogna blindare. Se si vuole continuare con lui, e credo sia necessario farlo perché è la continuità dell’Inter. Ed è una certezza assoluta». Queste le parole di Padovan su Brozovic, che senza rinnovo per l’Inter diventa un grande rischio per più motivi (vedi focus).