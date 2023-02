Padovan avverte l’Inter: «Porto facile? Memoria non buona! Temibilissimo»

Padovan avvisa coloro che sottovalutano il Porto, avversario dell’Inter mercoledì in Champions League. Il giornalista ritiene la squadra di Conceicao temibilissima

NOME INGANNEVOLE − Giancarlo Padovan, ospite negli studi di Sky Sport 24, sottolinea la caratura del Porto: «Chi pensa al Porto pensa che sia una partita facile, ciò è sbagliato e vuol dire che non ha una buona memoria. Intanto ha vinto due Champions League, quindi ha storia, e poi anche con la Juventus è uscito sempre vincitore. Anche quando la Juventus mandava Ronaldo in campo. È una squadra che gioca molto sull’ampiezza, va anche sugli esterni. Il Porto è temibilissimo per la qualità di gioco, per l’allenatore che conosce bene le italiane e sa come batterle. È una squadra preoccupante. Fossi l’Inter sarei giustamente attento poiché l’effetto del nome è ingannevole».