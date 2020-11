Padovan: “Atalanta-Inter? Visto Gasperini preoccupato. Torna indietro?

Giancarlo Padovan

Padovan ha presentato Atalanta-Inter di domani nel corso di “Sky Saturday Night”. Il giornalista segnala come Gasperini si sia infuriato soprattutto dopo la sconfitta per 0-5 di martedì in Champions League contro il Liverpool, preannunciando dei cambi in formazione.

SI CAMBIA? – Atalanta-Inter di domani è una sfida fra le grandi deluse del martedì di Champions League. Entrambi sconfitte, si ritrovano domani alle ore 15 a Bergamo per chiudere con un sorriso prima della sosta per le nazionali. Secondo Giancarlo Padovan hanno più da perdere i padroni di casa: «Cinque gol per l’Atalanta sono pesanti da digerire. Ho visto, come tutti, Gian Piero Gasperini sofferente e preoccupato: per la prima volta dice di dover cambiare qualcosa e mi allarma. Mi sembra che in questo momento possa tornare indietro: cambiare sistema di gioco non credo, ma rivedere il sistema di coperture. Non lo so: l’ho visto titubante, un po’ in difficoltà. Per questo dico che l’Atalanta, rispetto all’Inter che ha giocato una buona partita a Madrid e avrebbe potuto vincere, sia un po’ indietro. Io continuo a ritenere l’Inter superiore alla Juventus, anche se ha meno punti, ma la Juventus ha tre punti non conquistati sul campo e forse la settimana prossima gli verranno revocati per rigiocare la partita».