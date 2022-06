Padovan: «Analisti vedono difficoltà per Lukaku in questa Inter! Per me…»

Padovan accoglie Lukaku citando gli esperti che prevedono difficoltà nel re-inserimento dell’attaccante belga negli schemi di Inzaghi. Il noto giornalista sportivo, ospite a “Il Calcio è Servito” su Sky Sport, è il primo a credere poco a queste difficoltà, ipotizzando un’altra soluzione per l’Inter

PROBLEMA RISOLVIBILE – Il ritorno di Romelu Lukaku (vedi video) viene accolto così da Giancarlo Padovan: «L’Inter ritrova una coppia già collaudata, che si è trovata bene e ha segnato tanto. Ha fatto vincere uno Scudetto e potrà farglielo rivincere. Ma il 3-5-2 di Simone Inzaghi, dicono, non è quello di Antonio Conte, perché ci sono delle differenze. Non di posizione ma di costruzione del gioco. C’è una diversità. Saprà Lukaku sfruttare il gioco o le caratteristiche del gioco di Inzaghi? Io queste grandissime differenze non le vedo, ma analisti più scrupolosi di me vedono che il lancio lungo alla ricerca del centravanti davanti non c’è più. Ed era un must con Conte! Questo tipo di costruzione verrebbe un pochino meno. O potrebbe essere ripristinata, secondo me. Perché è stata una mossa che ha dato grandi frutti sia per i gol di Lukaku sia di Lautaro Martinez e non solo». Questo il pensiero di Padovan sul Lukaku-bis in nerazzurro.