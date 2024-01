Padovan: «Ammissione AIA sospetta! Juventus avvantaggiata come l’Inter ma…»

Padovan estende le recenti polemiche arbitrali, che coinvolgono Inter e Juventus nella lotta Scudetto in Serie A, alla gestione AIA. Il noto giornalista, nella sua rubrica “La Sveglia” per il portale CalcioMercato.com, sottolinea la stranezza del clima creato proprio dai vertici arbitrali

AMMISSIONE SOSPETTA – Non prende le parti di nessuno Giancarlo Padovan che, piuttosto, punta più in alto. La lotta Scudetto in Serie A caratterizza le ultime discussioni anche “complottistiche”, così il noto giornalista: «Le polemiche dopo Inter-Verona, per il mancato annullamento del gol di Davide Frattesi – causa la gomitata di Alessandro Bastoni a Ondrej Duda – non solo non si sono placate ma sono state addirittura rinfocolate dagli interventi della AIA, ovvero l’Associazione Italiana Arbitri. Se da una parte è lodevole che i vertici del corpo arbitrale abbiano riconosciuto l’errore di Luigi Nasca, cioè l’addetto al VAR, dall’altra è quantomeno discutibile che la stessa AIA sia tornata indietro di dieci giorni per certificare il precedente di Genoa-Inter, quando non venne rilevato il fallo di Yann Bisseck su Kevin Strootman in occasione del gol di Marko Arnautovic. L’irregolarità c’era e il gol andava annullato ma l’ammissione, oltre che tardiva, è sembrata sospetta. Come se intorno al campo e intorno al calcio si volesse creare un clima di conflitto permanente». Da questo parte il commento di Padovan nella rubrica curata per il portale CalcioMercato.com.

Padovan vs. AIA nella sfida Inter-Juventus

BENZINA SUL FUOCO – Padovan dettaglia meglio il suo pensiero: «Ora, che l’Inter sia stata avvantaggiata da due topiche arbitrali è sicuro. Risulta meno comprensibile che sia stata proprio l’organizzazione arbitrale a buttare benzina sul fuoco. Il prodotto di questa attività è che critica e tifosi si stanno accapigliando nel sostenere – o nello smentire – che la capolista abbia quattro punti in più di quelli meritati sul campo. E soprattutto nel ribadire che esista una volontà superiore incline a favorire il successo dell’Inter sulla Juventus. Eppure, come non tutti ricorderanno, anche la Juventus ha usufruito di errori arbitrali. Evidentissimo, per esempio, il mancato rigore a favore del Bologna, con gli uomini di Thiago Motta in vantaggio a Torino per 1-0. Ma il calcio non può essere contabilità arretrata o avere la memoria corta. Va accettato con i suoi limiti. Gli stessi che abbiamo noi…». Questa la chiosa di Padovan dopo le polemiche di Inter-Verona in Serie A. Un’osservazione sicuramente controcorrente rispetto a tante altre.