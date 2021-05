Giancarlo Padovan, giornalista e opinionista di “Sky Sport”, ha commentato gli ultimi sviluppi dell’accordo tra il fondo americano Oaktree e Suning. Tra gli altri temi, anche il futuro di Conte e le ambizioni dell’Inter

TEMI CALDI – Sono giorni importantissimi per il futuro dell’Inter. Suning sta per chiudere un accordo finanziario con il fondo americano Oaktree (QUI le ultime), e a breve dovrebbe tenersi anche l‘incontro tra Antonio Conte e i dirigenti nerazzurri. Di questo ha parlato il noto giornalista Giancarlo Padovan, ospite negli studi di “Sky Sport”: «In questi giorni c’è tanto futuro dell’Inter in ballo. Riguardo all’accordo con il fondo, dipende da cosa rappresenta. Suning dà in pegno parte della società, ma poi c’è da vedere quanti di questi soldi saranno destinati al mercato. Credo che i dirigenti si accontenterebbero di tenere intatta questa rosa. Conte, dal canto suo, auspica di continuare con l’Inter dopo l’anno scorso. Si intravede un ciclo, sarebbe un peccato se andasse via. Anche perché mi sembra molto difficile trovare una squadra estera che gli dia le stesse garanzie economiche e tecniche».