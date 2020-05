Padelli corre verso il rinnovo con l’Inter, ecco il suo ruolo – TS

“Tuttosport” riporta che Daniele Padelli va verso il rinnovo del suo contratto con l’Inter. Cambierà però il suo ruolo.

RINNOVO E CAMBIAMENTO – Daniele Padelli procede spedito verso il rinnovo del suo contratto con l’Inter. I contatti tra la società e il portiere sono già avviati e si procede rapidamente verso una fumata bianca. Cambierà però il suo ruolo: non sarà più il secondo di Handanovic, ma passerà a ricoprire il ruolo di terzo portiere. Prenderà il posto in rosa di Berni, che invece non rinnoverà il suo contratto.