Pacchioni: «Scudetto Inter o Milan? Pioli l’arma decisiva. Su Inzaghi…»

Paolo Pacchioni, in collegamento su Sky Sport 24, si è sbilanciato sulla lotta Scudetto con il duello tra Inter e Milan. Il giornalista analizza Inzaghi e Pioli

DUELLO SCUDETTO − Pacchioni analizza la lotta tra le due milanesi: «Mi sbilancio, Milan favorito. In realtà per valutazioni psicologiche, tecnicamente si equivale con l’Inter. Continuo a pensare che Pioli sia l’arma potenzialmente decisiva. Non dico che Inzaghi non sia bravo a condurre la truppa, ma potendo scegliere direi Milan. Inter? Era partita favorita poi ha avuto un calo. Inzaghi fa bene a difendere il suo lavoro nonostante una brutta ma vincente partita a Torino. E’ un gioco di equilibri il calcio. Ora l’Inter è tornata apparentemente la squadra del 2021. Tutti la davamo per favorita, oggettivamente era lanciatissima. La vittoria allo Stadium ha rinfrescato la testa dei giocatori».