Pacchioni: «Inter, impensabile non avere piano B a Brozovic. Una leggerezza»

L’Inter, anche domenica a Torino, ha mostrato che senza Brozovic fa grande fatica. Pacchioni, giornalista di RTL 102.5, in collegamento con Sky Sport 24 ha segnalato un errore commesso dalla società. Per quanto non sul croato.



ASSENZA PESANTE – Marcelo Brozovic ha saltato tre gare in stagione. Per Paolo Pacchioni l’Inter ha pagato: «S’è visto nell’ultima partita, in Coppa Italia contro l’Empoli e in campionato col Sassuolo dove ha perso 0-2. Il fatto che l’Inter sia dipendente da Brozovic non mi sembra in discussione, l’aspetto da sottolineare è che avrebbero potuto prevederlo i dirigenti. È impensabile, nel calcio di oggi, non avere un piano B in un ruolo fondamentale come quello del regista. L’anno scorso Antonio Conte ha avuto la fortuna e la bravura di non avere infortuni gravi, ma non puoi pensare che il tuo regista titolare giochi tutte le partite senza aver bisogno di una piccola pausa. In sede di mercato l’Inter ha commesso, soprattutto a gennaio, una leggerezza: è vero che Stefano Sensi giocava poco e voleva spazio, però poteva essere importante in questa fase. Probabilmente quel filotto di vittorie fra novembre e dicembre ha fatto sopravvalutare la rosa, e all’apertura del mercato di gennaio hanno pensato di essere avviati allo scudetto. Da quando l’Inter ha iniziato a gestire, cioè dal secondo tempo del derby, le cose sono andate male».