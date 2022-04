Pacchioni: «Crisi Inter? Inzaghi non bravo ad invertire la rotta. Brozovic…»

Paolo Pacchioni, giornalista radiofonico, è intervenuto in collegamento su Sky Sport 24 parlando di Inzaghi e di come il tecnico non sia stato all’altezza durante il momento di crisi dell’Inter. Poi qualche considerazione su Brozovic e Gosens

FISSITÀ − Pacchioni critico nei confronti di Inzaghi: «Mi pare evidente che l’Inter negli ultimi due mesi ha iniziato un rallentamento brusco anche per determinati giocatori. Se sono al di sotto delle loro potenzialità gente come Barella, Brozovic o Lautaro Martinez è normali che arrivi un calo dell’intera squadra. Inzaghi alle prime difficoltà non mi è sembrato in grado di invertire la rotta. Se vedi che Barella è stanco, nonostante sia molto importante, sarebbe stato giusto farlo un po’ rifiatare. Poi in attacco, se vedi che la coppia titolare non fa gol, magari vai a giocartela con un’altra. Poca gestione e fissità in Inzaghi, ha influito sulla crisi».

ERRORE − infine, lo stesso Pacchioni espone un intervento a proposito della società: «Nell’Inter non c’è un vice Brozovic, è stato un errore di sottovalutazione della società. Perché devi sperare che sia al 100% per tutta la stagione. La società ha sopravvalutato quei mesi di dominio di novembre e dicembre. Ma il campionato è cambiato, l’Inter è calata. Poi ovviamente devi utilizzare le alternative. Mi lascia perplesso la poca utilizzabilità di Gosens».