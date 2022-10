Pablo Marì, finito l’intervento dopo l’aggressione di Assago: durata stop

Pablo Marì è stato sottoposto a intervento chirurgico ai muscoli della schiena in virtù di quanto successo ieri al centro commerciale di Assago. Confermati anche i tempi di recupero

INTERVENTO OK − Operazione riuscita per il difensore del Monza Pablo Marì. Il giocatore, coinvolto nella terribile tragedia del centro commerciale di Assago (vedi articolo), è stato operato in mattinata ai muscoli della schiena a causa di un colpo di arma bianca. Intervento OK e tempi di recupero previsti per circa due mesi. Buona guarigione e arrivederci al 2023. Il Monza il 7 gennaio giocherà contro l’Inter. Da capire se già per quella data, il difensore potrà esserci.