P. Zanetti: «Satriano ha tanta voglia di esplodere! Vi dico come giocherà»

Paolo Zanetti, nuovo allenatore dell’Empoli, in un’intervista su Sky Sport ha detto la sua riguardo Martìn Satriano, nuovo arrivato dall’Inter.

NUOVA COPPIA – Paolo Zanetti in un’intervista ha speso belle parole per il nuovo rinforzo dell’Empoli che arriva direttamente dall’Inter: «Satriano può giocare in coppia con Destro, anzi devono giocare insieme. Si completano bene. Satriano è un ragazzo di grandissima fisicità, ha tantissima energia e voglia di esplodere. Destro ha grandissime motivazioni».