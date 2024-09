Owusu e l’arrivederci all’Inter: «Porterò con me ogni momento. Grazie, a presto»

Enoch Owusu, attaccante di proprietà dell’Inter, si è trasferito in prestito al Novara nella finestra estiva di calciomercato. Il calciatore nerazzurro ha così salutato la squadra in cui è cresciuto, sottolineando come si tratti di un “arrivederci”.

LA CESSIONE – Proprio nell’ultimo giorno del calciomercato estivo Enoch Owusu è stato ceduto, in prestito, dall’Inter al Novara. Quando ci si aspettava potenziali sorprese, in uscita, sul fronte Joaquin Correa o Eddie Salcedo, è giunta invece la notizia del trasferimento del calciatore italiano alla squadra piemontese. L’idea dei nerazzurri è quella di far crescere gradualmente il proprio canterano in una società nella quale non senta la pressione di un top club e in cui gli sia dato spazio per esprimersi al meglio.

Owusu saluta i tifosi dell’Inter: legame molto solido!

SOLO UN ARRIVEDERCI – Owusu ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post di congedo con cui si è rivolto al mondo Inter. Queste le parole da lui pronunciate sul social: «Ora è arrivato anche per me il tempo di salutare e ringraziare tutta la famiglia nerazzurra che ha condiviso insieme a me questo bellissimo percorso. Da quando avevo 6 anni ho vestito questa maglia con passione e voglia di ottenere sempre il massimo. Vittorie e sconfitte, gioie e delusioni, porterò per sempre con me ogni singolo momento e le tante persone, compagni e staff, che ho conosciuto e che mi hanno permesso di diventare la persona che sono oggi. Grazie Inter, a presto!».