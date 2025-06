Ottolini (DS Genoa): «Vieira? Avuto lieve pensiero. Esposito non facilita le cose»

Ottolini parla di Vieira ma anche di Pio Esposito. Il primo era finito nella lista dell’Inter per il dopo Inzaghi, mentre sul secondo il Grifone aveva provato a fare un tentativo in prestito.

PIO ESPOSITO – In collegamento da Alassio per Sky Sport Calciomercato l’Originale, il DS del Genoa Marco Ottolini. Il direttore sportivo della squadra ligure ha parlato di Francesco Pio Esposito, su cui lo stesso Grifone aveva chiesto informazioni qualora l’Inter avesse deciso di dare in prestito il ragazzo. Ma Pio resterà all’Inter. Ecco le parole di OttolinI: «Le sue prestazioni non aiutano a facilitare le cose, il Mondiale per Club è una manifestazione che mi piace davvero tanto perché mette a confronto stili e culture di calcio diversi».

VIEIRA – Sempre Ottolini ha detto la sua anche su Patrick Vieira. L’allenatore francese era finito sulla lista dell’Inter dopo la decisione di Simone Inzaghi di lasciare il club per scegliere l’Al Hilal. Una leggera preoccupazione, rivela il DS, c’è stata: «Vieira-Inter? Lui ha sempre manifestato la voglia di restare, si è sempre trovato molto bene, gli abbiamo dato le condizioni per stare bene. Chiaro che quando si avvicinano certi club, c’è stato un nostro pensiero che lui potesse fare qualcosa di diverso, ma è durato veramente poco».