Ottaiano: “Eriksen? Inter ha buone possibilità. Mertens? Andrà da Sarri”

Ai microfoni di “Radio Sportiva”, il procuratore Antonio Ottaiano ha parlato di Christian Eriksen e di Dries Mertens, in ottica Inter e non solo.

SOGNI – Il calciomercato è in cima alla lista delle tematiche di questo avvio di 2020. Soprattutto per quanto riguarda l’Inter, poiché i nerazzurri sono alla disperata ricerca di un centrocampista top. Antonio Ottaiano, noto agente FIFA ed ex procuratore di Lorenzo Insigne fra gli altri, ha parlato proprio degli obiettivi dell’Inter: “Qualche operazione importante si potrà fare anche adesso, ma tante saranno finalizzate per giugno. Penso a Christian Eriksen, per il quale l’Inter ha serie possibilità di arrivare a bersaglio. Mertens? Possibile che vada in scadenza e poi alla Juventus, su esplicita richiesta di Maurizio Sarri“.