Otavio: «Sconfitte Porto con Inter e Gil Vicente? Una è stata atipica»

Otavio sarà squalificato in Porto-Inter, ritorno degli ottavi di Champions League in programma martedì 14 alle 21. Il centrocampista brasiliano, dopo la vittoria per 1-3 sul campo del Chaves, a Sport TV ha parlato del rilancio a seguito di due sconfitte.

IN RIPRESA – Il Porto si è rilanciato stasera battendo 1-3 il Chaves in Liga NOS (vedi articolo). Il centrocampista Otavio, autore di un assist e un gol, ha spiegato cos’è mancato nelle precedenti due uscite: «Le sconfitte contro Inter e Gil Vicente? La partita contro il Gil Vicente è stata atipica, senza due giocatori espulsi è stato difficile. Stasera è stata dura, ma alla fine abbiamo ottenuto i tre punti. Adesso continuiamo col campionato».