Otamendi: «Benfica, buona Champions League! Contro l’Inter…»

Nicolas Otamendi, difensore del Benfica, ha parlato anche dell’Inter, avversaria nei quarti di finale di Champions League.

CHAMPIONS LEAGUE – Queste le parole di Nicolas Otamendi, difensore del Benfica, sull’Inter, avversaria nei quarti di finale di Champions League, rilasciate nel corso di un’intervista alla UEFA e riportate nel giornale O Benfica questa settimana. «Il club vive di titoli, ma – si legge su OJogo.pt – sono anche consapevole che ci sono più squadre forti che combattono per lo stesso. Penso che il nostro tratto più importante sia la competitività. Abbiamo un buon allenatore, un buon gruppo di lavoro e molti ragazzi carichi di ambizione. Cercheremo di arrivare il più lontano possibile, sempre con i piedi ben appoggiati sulla terra. Quello che abbiamo fatto finora è stata una buona Champions League, ma andiamo partita per partita. Contro la prossima avversaria giocheremo al meglio e cercheremo di andare avanti. Faremo del nostro meglio per dare una gioia ai tifosi, che sono molto convinti, ma vogliamo anche dare questa soddisfazione a noi stessi. Spero che possiamo andare avanti».