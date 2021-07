Osti (DS Sampdoria): «Keita-Inter? Non so. Da noi non era possibile»

Si parla di nuovo di Keita all’Inter, dopo l’esperienza in prestito nella stagione 2018-2019. L’attaccante senegalese era a titolo temporaneo alla Sampdoria nell’ultimo anno, e di questo ne parla il direttore sportivo blucerchiato Carlo Osti a “Notti Europee” su Rai 1.

RESTA IN ITALIA? – Ecco il giudizio di Carlo Osti su Keita Baldé Diao: «Questo dell’Inter non lo so. Noi avevamo un diritto di riscatto, ma ovviamente avevamo dei numeri molto alti per la Sampdoria. Io ringrazio Keita per quello che ha fatto, perché effettivamente ci ha permesso anche di fare un grande salto di qualità in alcune partite. Però io penso che, alla fine, non fosse possibile per la Sampdoria riscattarlo e portarlo in blucerchiato».