Osti: “La Juventus oggi è quella che è grazie a Conte! Nelle sue squadre…”

Osti – Direttore Sportivo della Sampdoria -, intervenuto a “La Domenica Sportiva – Estate” su Rai 2, spende parole di elogio per Conte, chiamato oggi a fare la storia dell’Inter in Europa League. Il passato alla Juventus dimostra tutto il suo potenziale di tecnico

CONTE PER LA STORIA – Non può non avere un parere positivo su Antonio Conte il “suo” ex DS Carlo Osti, che lo conosce bene: «L’ho avuto a Bergamo all’inizio della sua carriera da allenatore. Ha grandissimo carattere e idee. È un allenatore che ha sempre segnato i momenti determinati nelle squadre che è stato. Tipo la Juventus, dove ha cambiato la cultura, il modo di lavorare e tantissime altre cose. Se oggi la Juventus è quella che è per tantissimi aspetti lo deve a Conte. È un vincente, con grande personalità e un carattere particolare. Logicamente a volte può sembrare eccessivo per alcune esternazioni, ma riesce sempre a caratterizzare il suo lavoro. Quindi va bene così, è un vincente». Considerando la negativa parentesi negativa di Conte all’Atalanta, le parole di Osti assumono un valore maggiore e l’Inter lo sa bene.