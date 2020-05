Osti (ds Sampdoria), Inter nel mirino: “Nuova forza, percorso difficile”

Condividi questo articolo

Carlo Osti, Direttore Sportivo della Sampdoria, nel corso del suo intervento sulle frequenze di “Radio1Rai” ha detto la sua riguardo la ripresa del campionato, che vedrà a sua squadra impegnata contro l’Inter per il recupero della 25esima giornata.

INTER NEL MIRINO – Carlo Osti, Direttore Sportivo della Sampdoria, è determinato più che mai in vista della ripresa del campionato, e suona la carica a tutta la squadra, che avrà modo di confrontarsi subito contro l’Inter, per il recupero della venticinquesima giornata di Serie A: «Si riparte con nuova forza e nuovo vigore sapendo che avremo davanti 13 partite determinanti per il nostro futuro. Sarà un percorso difficile, come per gli altri, perché è una situazione che non c’è mai stata prima. Si giocherà un calcio diverso a cui non siamo abituati e che porterà sicuramente delle sorprese. Ci stimo allenando molto bene, a buoni ritmi ma senza forzare troppo, è importante arrivare pronti alla nuova ripartenza».