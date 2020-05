Ospina: “Coppa Italia importante, Inter avversario forte. Ripresa Serie A…”

David Ospina, portiere del Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss della ripartenza della Serie A e della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Inter, che dovrebbe essere recuperata il 14 giugno allo stadio San Paolo.

RITORNO – David Ospina, portiere del Napoli, non ha nascosto la soddisfazione per la possibilità di poter tornare in campo dopo lo stop dovuto all’emergenza Coronavirus, ribadendo qual è l’obiettivo della squadra: «Ora che abbiamo la certezza di tornare a giocare, non vediamo l’ora di farlo. Saremo ancora più concentrati e motivati sul campo. A livello fisico stiamo lavorando duramente, ma non trascuriamo anche la fase tattica. Mancano due settimane alla ripresa, vogliamo arrivare al massimo della condizione fisica».

SEMIFINALE – Ospina ha anche parlato della semifinale di ritorno della Coppa Italia contro l’Inter che dovrebbe giocarsi il 14 giugno al San Paolo, ovvero la settimana precedente alla prima giornata della ripresa del campionato: «Sappiamo che la Coppa Italia per noi è una grande opportunità. È un obiettivo molto importante che vogliamo cercare di raggiungere. Per ora nella semifinale siamo in vantaggio (a San Siro finì 0-1 con gol di Fabian Ruiz, ndr) e vogliamo fare una grande partita contro un avversario fortissimo per raggiungere la finale».