Osimhen: «Scudetto? Vogliamo vincerle tutte e lottare fino alla fine!»

Victor Osimhen, protagonista della vittoria del Napoli sul campo del Verona (qui il report), al termine del match ha parlato a proposito della corsa scudetto in Serie A

LOTTA – Queste le parole di Osimhen dopo la doppietta decisiva in Verona-Napoli. L’attaccante dei partenopei parla a proposito della corsa scudetto in Serie A che coinvolge anche Inter, Milan e Juventus: «Dopo l’amarezza di domenica scorsa col Milan oggi abbiamo dato una bellissima prova di reazione e forza. Vogliamo vincerle tutte e cercheremo di lottare per lo scudetto fino alla fine».

Fonte: sscnapoli.it