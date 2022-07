Osimhen: «Scudetto al Napoli, ci riproveremo nonostante Juventus e Inter»

Victor Osimhen in una lunga intervista al collega Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport ha parlato della lotta scudetto in vista della prossima stagione, facendo riferimento al mercato di Juventus e Inter.

LOTTA SCUDETTO – Victor Osimhen crede sempre nella vittoria dello scudetto, nonostante il mercato delle dirette avversarie: «Siamo stati molto, molto vicini allo scudetto: tutti abbiamo dato tutto per vincerlo, ma il calcio è questo. Era e resta un sogno: ci proveremo ancora. Anche la Champions League, però, era un sogno e l’abbiamo raggiunta. In pochi credono che saremo competitivi per lo scudetto ed è un’opinione che rispetto: io, però, penso che nella prossima stagione potremo fare molto, molto meglio dell’ultima. La Juventus, comunque, si è molto rinforzata con Di Maria e Pogba, e poi l’Inter con Lukaku, la Roma con Dybala. Anche noi, però, abbiamo fatto acquisti di grande livello».

GRANDI ATTACCANTI – Victor Osimhen esprime la sua opinione riguardo gli attaccanti di spicco in Serie A: «Lukaku, Lautaro Martinez, Immobile, Vlahovic, Dybala sono tutti grandi attaccanti, ma il mio obiettivo non è questo: sarei più felice di vincere lo scudetto con la squadra».

Fonte: Corriere dello Sport – Fabio Mandarini