Osimhen: «Volevamo reagire dopo l’Inter. Importante trovare strada giusta»

Dopo la vittoria di oggi per 0-2 sulla Sampdoria, arrivata anche grazie a un suo gol, Viktor Osimhen ha parlato ai microfoni di DAZN. Tornando anche sulla sconfitta per 1-0 di mercoledì contro l’Inter a San Siro.

RIPRESA – Viktor Osimhen è tornato al gol questa sera, aiutando il Napoli a conquistare la vittoria per 0-2 sulla Sampdoria. Ai microfoni di DAZN, nel postpartita, l’attaccante nigeriano ha commentato brevemente anche la sconfitta di mercoledì contro l’Inter: «Volevamo reagire dopo la sconfitta di San Siro e oggi abbiamo conquistato un successo meritato. Sono contento per aver segnato, ma soprattutto per l’atteggiamento di questa sera. A Milano non abbiamo fatto una buona partita e bisognava ritrovare la strada giusta».