Osimhen non vede Inter e altre inseguitrici: «Non ci pensiamo! Scudetto…»

Osimhen sta disputando una stagione pazzesca e chiaramente non si nasconde quando si parla di scudetto con il Napoli primo in classifica a +9 sul Milan secondo e +10 su Inter e Juventus. L’attaccante nigeriano, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, snobba le inseguitrici

POSSIBILITÀ – Victor Osimhen non pensa alle inseguitrici scudetto, tra le quali l’Inter: «Lo scudetto è uno dei nostri obiettivi da quando abbiamo cominciato la stagione e ne abbiamo parlato anche con l’allenatore, ma naturalmente vogliamo vincere quante più partite è possibile. Non pensiamo alle altre squadre, ma pensiamo partita per partita. Alla fine della stagione avremo tante buone possibilità di vincere lo scudetto».