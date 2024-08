Osimhen non ci sarà contro l’Inter: decisione netta del Napoli!

Victor Osimhen non giocherà sicuramente contro l’Inter in questa prima parte della stagione di Serie A. Ecco la scelta del Napoli per quest’annata.

LA SCELTA – Victor Osimhen non ci sarà nel match contro l’Inter del 10 novembre. Il motivo è presto detto: il Napoli ha deciso di non inserire il nigeriano nella sua lista per la Serie A. Ciò significa che l’attaccante ex Lille non potrà essere schierato almeno fino alla prossima sessione invernale di calciomercato, quando la squadra partenopea potrà decidere di reinserirlo in rosa a seguito di scenari che, al momento, sembrano irrealistici. Lo scontro tra le parti è totale. La società azzurra ritiene di aver subito un pesante danno economico a causa della mancata cessione del classe 1998. Per questo motivo ha deciso di reagire in maniera così netta nei suoi confronti.

Osimhen resterà al Napoli: ciò non ha però impedito ai partenopei di concludere il colpo auspicato

LA STRATEGIA – Nonostante Osimhen abbia tenuto sospeso il mercato del Napoli per una buona parte della finestra estiva del calciomercato, alla fine i partenopei hanno comunque deciso di accontentare Antonio Conte. Proprio nelle ultime settimane del mercato, infatti, la società azzurra ha acquistato Romelu Lukaku, consentendo al tecnico salentino di riabbracciare il calciatore con il quale ha dato spettacolo nelle due stagioni trascorse all’Inter.