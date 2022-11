Osimhen è il nigeriano con più gol in Serie A, superato un ex Inter

Victor Osimhen con il gol segnato ieri all’Atalanta (vedi report), è il miglior marcatore nigeriano in Serie A. L’attaccante del Napoli è infatti primo in questa classifica, dove ha superato un ex Inter.

PRIMO – Il gol di ieri di Victor Osimhen è pesantissimo. Tre punti, battuta l’Atalanta e primo posto in solitaria. Il primo posto se lo è preso anche l’attaccante del Napoli. Con il gol di ieri Osimhen è diventato il miglior marcatore nigeriano della Serie A con 32 gol. Superato così l’ex Salernitana e Crotone Simy, fermo a 31 reti. Sul podio dietro loro due c’è un ex Inter. Si tratta infatti di Obafemi “Oba Oba” Martins. Il nigeriano segnò ben 28 gol con la maglia nerazzurra.

NIGERIA – In questa classifica sono presenti altre due conoscenze nerazzurre. Presenti infatti al quinto posto Victor Obinna e all’ottavo Joel Obi. L’attaccante segnò una sola rete con la maglia dell’Inter, in Serie A invece sono ben 14. Obi invece può vantare 8 reti nel campionato italiano, di cui una nel Derby di Milano.