Osimhen: «Napoli, chance di vincere lo scudetto! Ma non ci pensiamo»

Victor Osimhen dopo l’incredibile vittoria sulla Juventus per 5-1 (vedi report), intervistato da DAZN ha parlato della lotta scudetto, con dieci punti di vantaggio rispetto le seconde.

LOTTA IN CAMPIONATO – Osimhen festeggia la vittoria sulla Juventus, parla di scudetto ma non ci vuole pensare: «Abbiamo buone chance di arrivare fino in fondo e di vincere lo scudetto, ma non pensiamo a quella parola. Andiamo partita per partita, adesso dobbiamo vincerne il più possibile e mettere in pratica quello che ci ha insegnato Luciano Spalletti».