Osimhen avvisa: «Finalmente sto bene! Ora l’Inter. Obiettivo scudetto»

Osimhen, protagonista oggi in Venezia-Napoli 0-2, attraverso i canali ufficiali del club azzurro ha parlato anche della prossima sfida di campionato contro l’Inter, in programma sabato alle 18.

SFIDA SCUDETTO – Osimhen è pronto a sfidare l’Inter sabato prossimo, e punta allo scudetto: «Sono felicissimo di essere tornato in campo e di aver segnato. Finalmente sto bene, mi sentivo pronto per dare il mio contributo e oggi sono davvero contento di aver sbloccato la gara. Adesso penseremo all’Inter. Sarà una partita molto importante contro una squadra fortissima e noi vogliamo dare il massimo. Noi abbiamo l’obiettivo di lottare per lo scudetto».

Fonte: sscnapoli.it