Osimhen, allarme rientrato in vista di Inter-Napoli: convocato dalla Nigeria

Allarme rientrato in casa Napoli in vista dei prossimi impegni in campionato, tra cui la gara contro l’Inter in programma il 21 novembre. L’attaccante dei partenopei ha dovuto saltare ieri la gara con la Salernitana per un problema fisico (vedi articolo), ma sarà regolarmente a disposizione già per gli impegni della sua nazionale.

CONVOCATO – Niente problemi gravi per Victor Osimhen, che torna a disposizione per il Napoli. Anche in vista della gara contro l’Inter in programma fra tre settimane, subito dopo la sosta delle nazionali. Proprio dalla sua rappresentativa arriva la conferma che l’allarme è rientrato. Il Commissario Tecnico della Nigeria ha infatti diramato le convocazioni in vista delle gare contro Liberia e Capo Verde valevoli per le qualificazioni africane a Qatar 2022. Osimhen è regolarmente in lista, a disposizione dunque per la nazionale. E – salvo altri problemi fisici – per la gara contro l’Inter.