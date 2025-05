Orsolini: «Vittoria sull’Inter dato consapevolezza. Bologna rompi scatole»

Il Bologna, che di recente ha messo i bastoni tra le ruote all’Inter in campionato, si prepara ad affrontare il Milan in una doppia sfida ravvicinata. Riccardo Orsolini inquadra il momento della sua squadra, tornando anche sul risultato ottenuto in casa contro i nerazzurri grazie alla sua rete nel finale.

PARTITE FOLLI – Riccardo Orsolini, intervistato da Sky Sport 24, pensando alla sfida contro il Milan prima in campionato e poi in finale di Coppa Italia, dichiara: «Al di là delle strategie, bisognerà cercare di essere il più concentrati e lucidi possibili nel cercare di portare a casa entrambe le sfide. Sicuramente sulla carta sono loro i favoriti, però è chiaro che noi stiamo bene, vogliamo giocare e siamo forti. Guardando il calendario sapevamo che le ultime partite sarebbero state un po’ folli: nelle ultime nove partite dovevamo affrontare le prime otto. Ogni partita potenzialmente era una sfida Champions League o una sfida Europa, proprio con squadre da Champions League».

Orsolini pensa ancora all’Inter: ma adesso c’è il doppio scontro col Milan!

ROMPI SCATOLE – Riccardo Orsolini, facendo un recap della stagione, dichiara «Il finale di stagione è la parte più importante, perché all’inizio abbiamo seminato e adesso sarebbe il momento di raccogliere. Penso che una vittoria come quella con l’Inter, o anche il pareggio col Napoli, siano risultati che ti danno consapevolezza dei propri mezzi. Io l’ho sempre detto che il Bologna è una squadra rompi scatole, possiamo far risultati con tutti, è nel nostro DNA. Siamo tutti i ragazzi che sanno quello che vogliono e se lo vanno a prendere. Castro ci ha dato una grande mano per tutta la stagione, con tante giocate delle sue».