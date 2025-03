Orsolini trascina il Bologna: vittoria di misura sul Venezia!

Venezia-Bologna, per la trentesima giornata di Serie A, termina 0-1. Orsolini decide il risultato con un gol messo a segno nel secondo tempo.

PRIMO TEMPO – Il sabato delle trentesima giornata di Serie A si apre con Venezia-Bologna, in campo alle ore 15.00 in contemporanea con Como-Empoli. I rossoblù sono a caccia di un altro successo, utile a restare in zona Champions League, ma allo Stadio ‘Pier Luigi Penzo’ sono i padroni di casa a creare maggiori pericoli. Dopo un inizio piuttosto equilibrato, infatti, la squadra di Eusebio Di Francesco alla mezz’ora si avvicina al vantaggio. Skorupski riesce a limitare Zerbin e ad evitare il gol. Al 40′ il Venezia ha ancora una chance importante, questa volta con un colpo di testa di Idzes che va fuori di pochissimo.

Venezia-Bologna 0-1

SECONDO TEMPO – Il primo tempo si chiude sullo 0-0, ma dopo l’intervallo il solito Orsolini mette la firma. L’attaccante, che già ci aveva provato col sinistro nel primo tempo, al 49′ infila il pallone all’incrocio dei pali: questa volta l’ex interista Radu non riesce ad evitare il gol. Al 69′ il Venezia prova a rispondere con la conclusione terminata di poco fuori di Busio. Poco altro, però, nell’ultima parte della gara per i lagunari, che non riescono a trovare i varchi giusti per fare male alla squadra di Vincenzo Italiano. La sfida termina sul risultato di 0-1, con i padroni di casa che restano inchiodati al penultimo posto in classifica con venti punti.