Orsolini, out per infortunio in Bologna-Crotone. Assente contro l’Inter?

Riccardo Orsolini è uscito al 16′ minuto di Bologna-Crotone, gara valida per la nona giornata di Serie A. L’esterno potrebbe non essere disponibile per la sfida contro l’Inter, in programma sabato 5 dicembre alle 20:45

INFORTUNIO – Riccardo Orsolini, al 16′ della sfida tra il Bologna ed il Crotone, è uscito dal campo a causa di un infortunio. Il calciatore ha più volte chiesto il cambio: per lui si teme un problema muscolare. L’esterno dei felsinei potrebbe quindi non essere disponibile per la sfida contro l’Inter in programma sabato alle ore 20:45. Si attendono sviluppi in merito.