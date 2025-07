Orsolini ironizza: «Gol all’Inter? Tifosi del Napoli mi hanno inviato di tutto»

Riccardo Orsolini ha ricordato la rete del definitivo 1-0 siglata contro l’Inter nella fase finale del Campionato di Serie A scorso. Nel farlo, ha posto l’accento sulla reazione successiva dei tifosi del Napoli.

RETE DECISIVA – Riccardo Orsolini è stato il mattatore del match casalingo vinto dal Bologna contro l’Inter con il punteggio di 1-0 nell’ultima stagione di Serie A. Grazie a una sua rovesciata, messa a segno allo scadere dell’incontro del Dall’Ara, il calciatore italiano ha consentito al Napoli di raggiungere l’Inter in vetta alla classifica della Serie A, contribuendo dunque in maniera determinante alla conquista del quarto scudetto da parte dei partenopei. Tutto ciò, ovviamente, non ha lasciato indifferenti i supporter del Napoli, i quali hanno voluto “ringraziare” il marchigiano a modo loro.

Orsolini e i tanti omaggi dei tifosi del Napoli per aver sconfitto l’Inter

IRONICO – Orsolini, nel corso di un’intervista rilasciata a Sky Sport, si è così riferito alla reazione dei tifosi del Napoli per il gol decisivo siglato contro l’Inter: «Non so ancora dove mettere tutte le mozzarelle, i casatielli, i babà che mi hanno mandato da Napoli dopo il gol segnato e lo scudetto. Pazzesco. Io vorrei andare a Capri in vacanza… mi devo presentare con barba e baffi?»