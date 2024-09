Orsi: «Zielinski, gavetta a 30 anni! Ma nelle grandi squadre è così»

Orsi ha detto la sua su Piotr Zielinski, centrocampista polacco arrivato quest’estate a zero all’Inter. Al momento zero minuti in nerazzurro.

GAVETTA – L’intervento di Nando Orsi, su Radio Radio Mattino Sport e News, in merito all’impiego dell’ex Napoli all’Inter: «Zielinski è un grande giocatore, ma è entrato in un contesto abbastanza rodato e Inzaghi non è uno che butta dentro subito i giocatori nuovi. Prima che lui che ne butta dentro qualcuno ci vuole un po’ di tempo. Quindi Zielinski a 30 anni fa un po’di gavetta perché è in una squadra campione d’Italia, che vuole vincere la Champions League. E le grandi squadre squadre hanno dentro ottimi giocatori, che devono aspettare un po’».