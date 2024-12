Orsi verso Lazio-Inter: «Il momento mi induce a pensare a questo»

Il doppio ex di Lazio e Inter, Nando Orsi, ha voluto presentare la partita di lunedì sera. L’opinionista analizza il momento delle due squadre.

IL DOPPIO EX – Nando Orsi, doppio ex di Lazio e Inter avendo giocato nella formazione biancoceleste e vissuto da vice di Roberto Mancini in nerazzurro, ha parlato della sfida in programma lunedì sera. L’opinionista, intervenuto a Radio Radio Mattino Sport e News, non ha dubbi sulla partita che sa di scontro diretto: «Visto il momento della Lazio ti induce a pensare che il pronostico non è scontato, la squadra di Baroni è al livello Atalanta: difficile da incontrare in casa, ci saranno 60mila persone, veramente momento topico. Se vince con l’Inter non si può più nascondere, si gioca una partita fondamentale».