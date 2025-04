Orsi: «Thuram? Meglio dall’inizio! La stanchezza è solo un alibi»

Orsi punta tutto su Thuram, che domani dovrebbe giocare titolare in Barcellona-Inter. Poi boccia chi parla di stanchezza perché si gioca ogni tre giorni.

SVOLTARE – Nando Orsi su Tutti Convocati sceglie la Beneamata contro il Barcellona e avanza una metafora cinematografica: «Mi prendo l’Inter anche se il Barcellona è un bell’osso duro. Inter? Analogia con il film Match Point di Woody Allen. Quando la palla sbatte sulla rete e non sai se è punto dell’uno o dell’altro. Secondo me deve svoltare sull’episodio e il calcio ti dà l’opportunità, perché col Barcellona sono due partite».

SUBITO – Orsi non ha dubbi su Marcus Thuram: «Thuram subito? Io un giocatore che rientra lo farei giocare sempre dall’inizio, anche se gioca 35’/40’. Farlo entrare a partita in corso non piace, ma se sta in condizione che può giocare lo schiererei sempre dall’inizio. E Thuram è il giocatore più importante di questa squadra, per come la fa giocare. E Lautaro Martinez ne sta soffrendo al livello di compagnia lì davanti. Gli altri sono bravi, ma non come Thuram».

ALIBI – Infine, Orsi è drastico sul concetto di stanchezza: «Stanchezza? Un alibi che abbiamo in Italia, giocare mercoledì e domenica deve essere un grande piacere. Altrove non se ne parla».