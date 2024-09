Orsi spiega: «Inzaghi ricostruisca l’Inter dal punto di vista mentale»

Orsi sottolinea le difficoltà dell’Inter patite in questo avvio di campionato. A detta sua, serve la mano dell’allenatore Simone Inzaghi.

RICOSTRUZIONE MENTALE – Su Radio Radio Mattino Sport e News, Nando Orsi si esprime in questo modo sulle difficoltà patite dall’Inter in questo inizio di campionato: «L’anzianità serve anche a questo: Inzaghi è da 4 anni lì. Dovrà fare dei cambiamenti. Frattesi? Ora che non c’è Barella, deve giocare per forza. Inzaghi deve cercare di ricostruire al livello mentale l’Inter e un po’ come successo lo scorso anno con il Napoli. Ossia che ti senti imbattibile e la prendi un po’ così. L’allenatore deve gestire la rosa in maniera migliore, anche perché il campionato si è livellato e a livello mentale serve fare qualcosa di diverso. L’Inter ha risorse che nessuna altra squadra possiede».