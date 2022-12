Orsi: «Sosta vantaggio per Napoli. Con Inter, Juventus e Roma 2 risultati»

Orsi ha parlato della ripartenza del campionato con focus sul Napoli, prossima avversaria dell’Inter. Secondo l’ex giocatore, gli azzurri avranno due risultati su tre

VANTAGGIO − Nando Orsi si concentra sulla corsa Scudetto con la ripartenza da gennaio: «La sosta è stata importante perché il Napoli era arrivata a picco, mentre le altre stavano crescendo. Si ricomincia daccapo, gli azzurri ripartono avvantaggiati. Inter e Juventus e le altre stavano crescendo, poi è arrivata la sosta e stop. Ora si riparte di nuovo. Il Napoli ha nel mese di gennaio con Inter, Juventus e Roma, se non perde gli altri non fanno punti. Scontri diretti importanti, se vinci dai un taglio netto al campionato e se pareggi comunque le altre non vincono. Ha due risultati su tre». Le sue parole a Radio Radio.