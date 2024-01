Orsi: «Sommer mi somiglia! Dualismo Inter-Juventus? Preferisco!»

L’intervento radiofonico di Fernando Orsi si concentra sulla corsa a due in campionato fra Inter e Juventus. Restando in tema, l’ex portiere nerazzurro esprime la propria preferenza fra Sommer e Szczęsny.

CAMPIONATO DIVERSO – A Fernando Orsi non dispiace il botta e risposta ogni domenica fra Inter e Juventus. Di seguito le dichiarazioni dell’ex portiere nerazzurro intervenuto su Radio Sportiva: «Dobbiamo aspettarci un dualismo fino alla fine? Sicuramente sì, ma a me sembra che l’Inter sia molto più organizzata, più avanti e con un organico migliore. Però la seconda in classifica di cui parliamo è la Juventus. Una squadra di cui sappiamo la storia, che non molla mai. Quindi io dico che entrambe fino alla fine forse ci arriveranno. Questo fa sì che possa diventare un campionato diverso da quello dello scorso anno e che almeno si possa parlare ogni domenica di un dualismo. L’anno scorso no, quest’anno sì. Chi scelgo fra Sommer e Szczęsny? Sono due ottimi portieri, io mi prenderei quello che un po’ più mi assomigliava che quello dell’Inter. Anche il portiere bianconero è meraviglioso, sono bravi tutti e due. Hanno un curriculum eccezionale, sono molto più vicini a uno stand degli anni 90′ che di adesso. Li preferisco proprio perché la prima cosa che loro fanno è la posizione in porta, la tecnica, la qualità, il comando. Io li giudico per le parate che fanno, non per i piedi».