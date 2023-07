Orsi: «Sommer fra i migliori in Germania! Ma l’Inter ne prenda un altro»

Da ex portiere, Orsi commenta in maniera positiva la possibilità che sia Sommer uno dei due sostituti di Onana fra i pali dell’Inter. Tuttavia, ritiene necessario non sia l’unico.

IL PORTIERE – Fernando Orsi valuta come cambierà la porta dell’Inter. Il suo commento su Radio Radio: «Cercare uno bravo coi piedi? Io vivo in un altro mondo di portieri. Yann Sommer ha trentacinque anni, sarà bravo anche lui coi piedi… Poi ce ne faremo una ragione, ma altrimenti l’Inter si tiene André Onana. Se sento dire da un allenatore che Sommer non gioca bene con i piedi rispondo che è stato uno dei migliori portieri in Germania negli ultimi anni. Se andiamo a confrontare i due portieri sì, Onana è bravo e calcia bene: andrà al Manchester United, ma sulle qualità di Sommer non ci devono essere dubbi. Per me è un gran portiere, poi devono prendere Anatoliy Trubin da mettere dentro e inserire piano piano».