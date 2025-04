Orsi sentenzia: «Vedo più il Napoli fare 21 punti che l’Inter 18!»

Orsi dice la sua sulla lotta scudetto tra Inter e Napoli, con i nerazzurri al momento avanti di sei lunghezze. Gli azzurri giocheranno stasera con l’Empoli.

LOTTA SCUDETTO – Lo scontro al vertice tra Inter e Napoli continua a tenere banco. Questa sera, gli azzurri saranno chiamati a rispondere dopo la vittoria della Beneamata sabato contro il Cagliari. Per il Napoli c’è l’Empoli di Roberto D’Aversa al Diego Armando Maradona. Su Radio 24, durante il programma “Tutti Convocati“, ha parlato in collegamento l’ex portiere e oggi opinionista Sky Sport Nando Orsi. A detta sua, ha più possibilità la squadra di Antonio Conte che quella di Simone Inzaghi: «Da qui alle prossime sei-sette mi aspetto bottino pieno, il Napoli deve fare come il Milan tre anni fa: rimanere attaccato e sfruttare un passo falso. Non so se l’Inter ha 18 punti perché gli basterebbero. Ce ne ha più 21 il Napoli che 18 l’Inter. Penso che se supera il Bayern Monaco, ha la semifinale di Coppa Italia, la semifinale di Champions League, a lungo andare puoi gestire e c’è il rischio di pareggiare. Il Napoli deve dare tutto e sfruttare gli eventuali passi falsi dell’Inter». A proposito della squadra di Conte, i partenopei sfideranno un Empoli obbligato al successo, anche se il presidente Fabrizio Corsi si è già detto rassegnato di una sconfitta.